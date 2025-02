'Alcatraz aan de Oder' toont hoe lastig uitvoeren Duits asielbeleid is

Onder de boosheid over het centrum klinkt ook frustratie over de behandeling van plaatsen als Küstrin-Kietz. Het dorp voelt zich abgehängt, achtergesteld, en er wordt weinig gedaan om de leefbaarheid te verbeteren. Het kazerneterrein heeft een monumentale status, maar is compleet vervallen. "Dit is wat een 'beschermde status' inhoudt: laten vervallen en overwoekeren", zegt dorpsvertegenwoordiger Henschel.

De druppel vormde een uitspraak van een deelstaatbestuurder dat er bewust is gezocht naar een 'onaantrekkelijke locatie', in de hoop vluchtelingen vrijwillig te laten vertrekken. "Ik wist niet wat ik hoorde", zegt Balk. "Het is hier niet lelijk!"

Duitse koopjesjagers

Aan de overkant van de Oder ligt de Poolse stad Kostrzyn, waartoe Küstrin-Kietz ooit behoorde. Het gaat die stad voor de wind. Winkels profiteren van de Duitse koopjesjagers, evenals de bordelen en restaurants. Veel inwoners werken in Berlijn, dat op een uurtje treinen ligt. Met EU-subsidies is onder meer een oud fort gerestaureerd, wat een impuls betekende voor het toerisme.

Katrin Balk denkt dat Küstrin-Kietz ook die potentie heeft, als er geïnvesteerd wordt. "Kijk deze prachtige gevel, uit 1900", zegt ze bij de vervallen kazerne op het eiland in de Oder. "Hier zou een ouderencentrum kunnen komen, met een kapper en café met terras."

Vooralsnog blijft het eiland een verlaten, overwoekerd gebied, nu het vertrekcentrum van tafel is.