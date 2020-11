Poederbrieven door heel Nederland: 'Dader niet onderschatten'

De afgelopen dagen zijn er op negentien plekken in Nederland poederbrieven aangetroffen. Onder meer een ziekenhuis, een advocatenkantoor en uitgeverijen ontvingen zo'n brief. Gisteren kwam de politie met een foto van een van de brieven, maar wat is er verder bekend?

De politie heeft drie mogelijke aanknopingspunten, zegt een woordvoerder. De herkomst van het poeder, de inhoud van de envelop en tips van het publiek kunnen de politie naar de dader leiden.

Wat voor soort stof er in de enveloppen zit, wordt nog onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Bij het openmaken van de brieven raakte niemand gewond, maar wel kregen mensen die met het poeder in aanraking kwamen last van branderige ogen en luchtwegklachten. Volgens de politie zijn ze behandeld door ambulancepersoneel en was een opname niet nodig.

"Er zijn veel stoffen die irritatie veroorzaken", zegt Ad van Riel, expert op het gebied van verdachte pakketjes. "Een dader kan bijvoorbeeld een irriterende stof toevoegen aan een onschuldig poeder om een dreiging kracht bij te zetten."

Daderinformatie

Naast het poeder zit er in de envelop een kaartje met daarop een tekst. Wat er op dat kaartje staat, wil de politie niet zeggen. "We willen voorkomen dat mensen dit gaan kopiëren. Daarnaast is dit iets dat alleen de dader weet en dat is informatie waarop iemand zich kan verspreken."

Wat de dader wil bereiken met de poederbrieven, is nog onduidelijk. Jasper van der Kemp, criminoloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, denkt dat het waarschijnlijk gaat om een eenling die angst wil zaaien. "Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die moeite heeft met de instanties waar hij een brief naar heeft gestuurd."

Als de brieven niet afkomstig zijn van een eenling maar van een groep of organisatie, zou je eerder verwachten dat de dreiging wordt opgeëist en er een verklaring wordt gegeven, zegt Van der Kemp.