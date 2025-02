Russen raken Oekraïens cultureel erfgoed: 'Culturele genocide'

Stadsarchitect Viktor Dvornikov is verantwoordelijk voor renovatie in Charkiv. Hij beschouwt het Russische bombardement op het Derzjprom-gebouw als een oorlogsmisdaad. Het Openbaar Ministerie in Kyiv is een onderzoek gestart, dat moet uitmonden in een strafzaak voor het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Dvornikov: "Eerlijk gezegd hadden we zo'n aanval van de Russen op het Derzjprom-gebouw wel verwacht. Het is de belangrijkste blikvanger voor iedereen in Charkiv. Daarom past dit volledig in de logica en strategie van deze oorlog."

'Genocide'

"De architectuur hier heeft grote waarde voor de gemeenschap. De vijand weet dat. De bombardementen zijn onderdeel van een strategie die de hele Oekraïense natie moet vernietigen. Het heeft alle kenmerken van culturele genocide", zegt Dvornikov.

Opvallend genoeg heeft de rechterhand van president Poetin dat onlangs openlijk toegegeven. "De Oekraïense natie gaat dit jaar verdwijnen," zei Nikolaj Patroesjev tegen een populaire Russische krant.

In zekere zin heeft Moskou dus 'succes'. "Als we zo'n gebouw verliezen, verliezen we een deel van onszelf", zegt Dvornikov. Voor hem en zijn collega's waren de bommen op het Derzjprom een zware psychologische klap. Maar hij zegt er nu weer een beetje overheen te zijn.