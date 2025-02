9 jaar cel voor man die dochter en achternicht misbruikte

De rechtbank heeft Fred K. (47) veroordeeld tot negen jaar cel voor seksueel misbruik van zijn dochter en achternicht en voor online ontucht met tientallen andere minderjarige meisjes. De jongsten waren acht jaar oud. De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

K. werd in mei 2023 aangehouden nadat zijn dochter en achternicht aangifte hadden gedaan bij de politie. Uit onderzoek bleek dat het misbruik eind 2014 was begonnen toen zijn achternicht bij hem introk omdat zij in een moeilijke thuissituatie verkeerde en psychische problemen had. In de periode dat ze bij hem woonde heeft K. haar twee keer verkracht. Het slachtoffer was toen net 18 jaar. Als gevolg van het misbruik raakte ze zwanger en onderging ze een abortus.

Nadat zijn achternicht in 2017 was vertrokken, vergreep K. zich aan zijn dochter. Zij was toen negen en werd tot haar dertiende misbruikt. Rond dezelfde periode pleegde K. ook online ontucht met een groot aantal minderjarigen. Hij benaderde jonge meisjes via Snapchat, waar hij zich voordeed als een tiener, en verleidde ze om naaktfoto's en -filmpjes te maken. Daarmee perste hij de meisjes af zodat ze nog meer seksuele handelingen voor de camera zouden doen.

Na zijn aanhouding vond de politie op een USB-stick 43 mapjes met meisjesnamen en bij elkaar duizenden foto's en video's.

'Op geen enkele wijze berouw getoond'

K. heeft altijd ontkend dat hij zijn achternicht en dochter heeft misbruikt. Verder heeft hij volgens Omroep Brabant tijdens de behandeling van de zaak voornamelijk gezwegen.

Volgens de rechtbank heeft de verdachte "op geen enkele wijze berouw getoond of verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden".