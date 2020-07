Hyballa en NAC Breda al na zeven wedstrijden uit elkaar

Peter Hyballa is na vijf maanden alweer weg als trainer van NAC Breda. De Duitse coach is vrijdagmiddag ontslagen.

Volgens NAC is "een verschil van inzicht over de manier waarop de club het aankomende jaar invulling wil geven aan een succesvol seizoen" de reden voor het beëindigen van de samenwerking.

De 44-jarige Hyballa tekende begin februari een contract voor anderhalf jaar bij de club uit de eerste divisie. Uiteindelijk bleef hij slechts zeven wedstrijden.

In vijf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie bleef hij ongeslagen, in het bekertoernooi won NAC in de kwartfinales met 3-1 van AZ, waarna in de halve finales met 7-1 van Feyenoord werd verloren.