Jonker teleurgesteld over vertrek bij Oranjevrouwen: 'Was graag nog twee jaar doorgegaan'

Jonker was ook verbaasd dat hij niet werd betrokken bij de evaluatie over zijn functioneren, maar wilde er verder niet veel woorden aan vuilmaken. "De KNVB moet denk ik aangeven hoe ze dit hebben afgehandeld."

Gissen

Wat Jonker ook bevreemde was dat hij na het persbericht van de KNVB aanvankelijk de kans kreeg om met de media te praten over zijn aanstaande vertrek, maar die mogelijkheid trok de voetbalbond even later weer in. "Dan gaan mensen in de media gissen."

Verder wilde hij niet veel kwijt over het hoe en waarom over zijn aanstaande vertrek. "Het is denk ik niet mijn taak om jullie uit te leggen waarom de KNVB bepaalde beslissingen neemt. Feit is dat ze het contract niet willen verlengen."

Toch toont Jonker zich ook realistisch. "Ik ben ook een werknemer en dan heb ik dit te accepteren. De KNVB beslist om het anders te doen", zegt hij. "Ik loop al zolang mee, dan weet je dat dit kan gebeuren."

Ondanks alles zegt de trainer reikhalzend uit te kijken naar het komende EK. Hij vreest niet voor een moeilijk laatste half jaar als bondscoach. "Mijn enthousiasme en ambities zijn niet minder geworden. Ik blijf het uiterste van mijn staf en speelsters eisen. Ik verheug me op het EK en daar laat ik niets tussenkomen."