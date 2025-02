Pensioenfonds ABP stapt nu ook uit Facebook en Google

Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, investeert sinds kort niet meer in Google, Facebook, Instagram en WhatsApp. Dat bevestigt het ambtenarenpensioenfonds aan de NOS naar aanleiding van een publicatie van het FD.

Het pensioenfonds steekt geen geld meer in Alphabet, het moederbedrijf van Google. Ook verkocht het ABP de aandelen in Meta, het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp. Bij elkaar zou het gaan om een bedrag van 5 miljard euro.

Eerder verkocht het pensioenfonds al alle aandelen in Tesla ter waarde van zo'n 600 miljoen euro. ABP is met 540 miljard euro aan beleggingen ook een van de grootste pensioenfondsen ter wereld.

Ethische criteria

Het stoppen met Alphabet, Meta en Tesla hangt vooral samen met aanpassing van de beleggingsstrategie, zegt ABP. Het fonds zet minder vaak dan voorheen in op het actief investeren in een specifiek bedrijf. Daarentegen wordt er geïnvesteerd in een mandje van aandelen van bedrijven, een zogenoemde index.

Die index bevat bedrijven die in de ogen van ABP voldoen aan zijn beleggingscriteria. Daarbij gaat het met name om ethische normen met betrekking tot klimaat, biodiversiteit, mensenrechten en goed bestuur. In de ogen van ABP moet deze beleggingsaanpak op lange termijn ook tot een hoger rendement leiden.

"Sommige bedrijven voldoen niet aan één of meer van onze criteria en zijn niet opgenomen in de index," zegt een woordvoerder van ABP. "Meta en Alphabet voldeden niet aan al onze criteria voor goed bestuur." Wat er precies aan schort in de ogen van het pensioenfonds zegt ABP niet. Eerder nam ABP bij Tesla aanstoot aan de hoge bonus voor topman Elon Musk.

Naast deze drie techbedrijven is ABP uit 900 andere bedrijven gestapt vanwege de gewijzigde beleggingsstrategie. Mochten de bedrijven weer aan de criteria gaan voldoen, dan is het volgens ABP niet uitgesloten dat ze weer aan de beleggingsportefeuille worden toegevoegd.

Musk en Trump

ABP benadrukt dat het pensioenfonds niet uit bepaalde bedrijven is gestapt naar aanleiding van de herverkiezing van Donald Trump. Ook moet het terugtrekken van de investeringen los worden gezien van de steun die verschillende techbazen aan de Amerikaanse president hebben betuigd.

"De verkopen zijn vorig jaar derde kwartaal afgerond," zegt ABP-topman Harmen van Wijnen in het FD. "Ik geloof dat de bromance tussen Elon Musk en Donald Trump er toen nog niet eens was."

Het is dan ook niet zo dat ABP helemaal uit Amerikaanse techbedrijven stapt. Naar andere grote bedrijven zoals Apple en chipmaker Nvidia is er dit jaar juist meer geld gegaan. "Ten opzichte van het kwartaal daarvoor heeft ABP voor een vergelijkbaar bedrag belegd in Amerikaanse grote techbedrijven", aldus ABP.

America First

Toch speelt het veranderde politieke klimaat in de VS wel degelijk een rol bij het pensioenfonds. "Met America First hoeven we in onze vergrijzende Europese economie steeds minder te rekenen op Amerikaanse samenwerking", zei ABP nog in januari bij de presentatie van de jaarcijfers van 2024. "We zullen het zelf moeten laten zien."

ABP zei toen ook dat in toenemende mate naar Europese en Nederlandse initiatieven wordt gekeken met betrekking tot woningbouw, defensie en schone economische groei.