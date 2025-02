Cel- en taakstraffen voor rellen FC Utrecht - Go Ahead Eagles

De rechtbank heeft 19 mannen en twee minderjarige jongens veroordeeld voor de rellen rond de voetbalwedstrijd FC Utrecht-Go Ahead Eagles. De hoogste straf is tien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Zeven mannen zijn vrijgesproken.

Vorig jaar mei ging het mis in en om stadion Galgenwaard. Tijdens de wedstrijd gooiden hooligans vuurwerk over en weer en liep het na de wedstrijd verder uit de hand. Nadat FC Utrecht de wedstrijd had verloren, liepen Utrechtfans het veld op om zo bij het vak van de supporters uit Deventer te komen.

Daarna zochten hooligans buiten de confrontatie met de politie, die probeerde te verhinderen dat thuis- en uitsupporters slaags met elkaar raakten. ME'ers werden aangevallen met stenen, putdeksels en fietsen. Daarbij raakten omstanders en politieagenten gewond.

'Relschoppers gebruikten alles wat los en vast zat'

In de rechtbank stonden vandaag 28 mensen terecht. Naast de hoogste straf van tien maanden cel, zijn meerdere mannen veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraffen met taakstraffen, meldt RTV Utrecht. Ook krijgen alle veroordeelden een gebiedsverbod van drie jaar voor stadion Galgenwaard en het omliggende gebied. Het Openbaar Ministerie had straffen tot 1,5 jaar geëist tegen de verdachten.

Onduidelijke beelden

Van de zeven verdachten die zijn vrijgesproken, kan niet worden vastgesteld dat zij op de camerabeelden te zien zijn. Hoewel een aantal van hen door de politie is herkend, kan dat niet als bewijs worden gebruikt, oordeelt de rechtbank. Dat komt doordat de politie op een "onzorgvuldige en tegenstrijdige" manier de processen-verbaal heeft opgesteld. "Zo is het voor de rechtbank niet duidelijk op welke beelden de verdachten door de politie precies zijn herkend."