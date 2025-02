Veel schaatstoppers laten wereldbeker Polen schieten in aanloop naar WK afstanden

Veel schaatstoppers die tussen 13 en 16 maart de WK afstanden rijden in het Noorse Hamar slaan komend weekend de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszow Mazowiecki over. Zij willen zich in eigen land voorbereiden met extra trainingen.

Liefst negen schaatsers hebben zich afgemeld voor de wereldbeker in Polen. Het gaat om Femke Kok, Jutta Leerdam, Angel Daleman, Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune, Jenning de Boo, Tim Prins, Beau Snellink en Chris Huizinga.

Het grootste gedeelte van deze schaatsers maakt in Hamar kans op eremetaal. Marijke Groenewoud, Merel Conijn en Kjeld Nuis, die ook in actie komen bij de WK afstanden, reizen wel af naar Tomaszow Mazowiecki.

Verrassende namen

Door de vele afmeldingen rijden er een aantal verrassende namen mee in Polen. Zo mag Chloé Hoogendoorn in actie komen op de 1.000 en 1.500 meter.