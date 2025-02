Na 15 jaar onderzoek: niemand vervolgd om misbruik Katholieke Kerk België

Er komt geen proces naar aanleiding van het onderzoek rond grootschalig misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in België. De rechtbank in Brussel zegt dat vervolging van de 68 verdachten om uiteenlopende redenen niet mogelijk is. 37 van hen zijn overleden en 4 zijn al veroordeeld. In de 27 overige gevallen zijn de feiten verjaard.

De zaak kwam in 2010 aan het licht toen de neef van aartsbisschop Roger Vangheluwe bekendmaakte dat hij door zijn oom was misbruikt. Vangheluwe legde een bekentenis af en stapte op als bisschop. De misbruikzaak leidde tot een groot onderzoek, 'Operatie Kelk'.

Dat begon in juni 2010 met huiszoekingen in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen, privéwoningen van verdachten en het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. De zaak werd al snel groter en uiteindelijk kwamen 68 verdachten en 475 slachtoffers in beeld.

'Gehandicapt dossier'

Met de beslissing om de misbruikzaak te laten vervallen volgt de rechtbank de wens van het Openbaar Ministerie. Het OM had al weten niemand te willen vervolgen, mede omdat de feiten ondertussen verjaard zijn.

Slachtoffers reageren emotioneel op de beslissing: "Ik ben radeloos. Ik heb geen vertrouwen meer, niet in de kerk, niet in justitie", zegt Anne Winschermann tegen de VRT. "Ik had op zijn minst gehoopt dat er erkenning zou komen."

Advocaat Christine Mussche, die veel slachtoffers vertegenwoordigt, spreekt van een "gehandicapt dossier". Ze wijst erop dat door de jaren heen veel bewijsstukken uit het dossier zijn gehaald vanwege twijfels over de rechtmatigheid van de huiszoekingen. Volgens Mussche ontbrak als gevolg daarvan zeker twee derde van het dossier. Ze overweegt om in hoger beroep te gaan, zegt ze tegen de VRT.

In een verklaring zeggen de Belgische bisschoppen vandaag dat ze "eerst en vooral herhalen mee te leven met het lijden dat de slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk hebben ondergaan. Daders moeten worden vervolgd en beoordeeld volgens de regels van de rechtsstaat". Zij benadrukken dat de katholieke kerk ook verantwoordelijkheid neemt wanneer de feiten verjaard zijn.

Vertraging

De zaak heeft zich jaren voortgesleept. Eind 2015 probeerde het Openbaar Ministerie voor het eerst om de zaak voor de rechter te krijgen, maar toen vroegen de slachtoffers om extra onderzoek. Iets soortgelijks gebeurde in juli 2020. Ook het omvangrijke justitiële onderzoek naar de terreuraanslagen in België leidde tot vertraging bij het OM.

Priester Rik Devillé, die zich inzet om seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk aan te kaarten, is teleurgesteld over het besluit van de rechtbank. "De slachtoffers hebben decennialang moeten strijden om erkenning. Dat is duidelijk weer eens niet gebeurd. Dat betekent dat slachtoffers van het historische misbruik geen rechten hebben in dit land."