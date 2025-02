Polman keert terug in handbalselectie, bondscoach rouleert in oefenduels

Estavana Polman keert terug in de Nederlandse handbalselectie. De Arnhemse werd in oktober door de nieuwe bondscoach gepasseerd en ging eind vorig jaar ook niet mee naar het EK. Nu is ze weer opgeroepen voor vriendschappelijke wedstrijden in de Golden League.

Polman (32 jaar, 190 interlands) werd door bondscoach Henrik Signell met het oog op de toekomst bewust buiten de selectie gelaten. Voor de komende oefencampagne heeft de Zweed een selectie van liefst 25 speelsters, inclusief Polman, samengesteld.

Signell wil zo "zien welke ervaring en potentie we in huis hebben", zegt hij in een persbericht.

'Deur nooit gesloten'

"Zoals voorafgaand aan het EK al gemeld, was de deur nooit gesloten", zegt Signell over Polman, die hoopt later dit jaar deel te nemen aan het WK in eigen land. "Ik heb een goed gesprek met haar gevoerd in Roemenië, ze is een goede speelster en ik kijk ernaar uit haar dit toernooi in actie te zien."