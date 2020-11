Een dode man vader laten worden, in Israël kan (en gebeurt) het

Stel: je bent een man en je komt te overlijden, zou je dan willen dat jouw sperma nog gebruikt wordt voor voortplanting? Het klinkt misschien opmerkelijk, maar in Israël gebeurt het. Daar kunnen overleden mannen alsnog een kind verwekken.

De IDFA-documentaire In his image volgt drie Israëlische moeders die graag een kleinkind willen van hun zoons die zijn gesneuveld als soldaat. Zij zoeken daarvoor een alleenstaande vrouw met een kinderwens. Er zouden zo in Israël al tientallen kinderen zijn geboren.

Maar hoe ethisch is het eigenlijk om een dode man nog vader te laten worden? Zou dat in Nederland ook kunnen gebeuren? In onderstaande video duiken we in deze vragen: