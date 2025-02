Feyenoord-aanvoerder Timber niet fit voor Champions League-kraker tegen Milan

Quinten Timber reist niet met Feyenoord mee naar Italië voor de returnwedstrijd tegen AC Milan in de tussenronde van de Champions League. De aanvoerder raakte vorige week in de heenwedstrijd (1-0 voor Feyenoord) geblesseerd aan zijn knie en is nog niet hersteld.

De Kuip schrok op toen Timber verkeerd neerkwam na een sprong en bij zijn val geblesseerd raakte. Hij kon nog even door, maar hinkte later toch naar de kant.