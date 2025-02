Twee jaar cel en tbs geëist tegen man die wilde afreizen naar IS-gebied

Het Openbaar Ministerie eist tegen een man uit Naaldwijk die naar IS-gebied wilde afreizen, twee jaar cel en aansluitend tbs met dwangverpleging. Het OM sprak in de rechtbank in Rotterdam van een zwaar geradicaliseerde verdachte die mogelijk bereid was een zelfmoordaanslag te plegen. Concrete plannen had hij niet.

De 24-jarige man, geboren in Syrië, was vorig jaar mei vermoedelijk onderweg naar Somalië toen hij werd aangehouden in Parijs, op aanwijzing van de inlichtingendienst AIVD.

Hij zou zich in Somalië hebben willen aansluiten bij de terreurgroep Islamitische Staat. Op basis van zijn zoekgedrag op internet verdenkt het OM hem onder meer van het voorbereiden van terroristische misdrijven.

Na zijn aanhouding vond de politie op zijn telefoon en computer IS-propaganda en IS-publicaties, uitleg over het plegen van zelfmoordaanslagen en handleidingen voor het maken van bomgordels en explosieven. Ook bleek dat hij uitgebreid had gechat over zijn plannen om naar IS-gebied te gaan. Hij kreeg via het online platform Telegram te horen dat IS in Irak moeilijk bereikbaar was, maar dat de jihadistische strijd in Somalië een optie was.

Bijbel verbranden

Daarna zocht hij naar goedkope vluchten van Marokko naar Somalië en Irak. Ook chatte hij over een "kleine operatie" die hij wilde uitvoeren en filmen. In de rechtbank zei hij daarover dat hij een bijbel wilde verbranden.

De man heeft verklaard dat hij van plan was om eerst naar Madrid te gaan en daarna mogelijk naar IS-strijdgebied, maar hij ontkende dat hij zich wilde mengen in de gewapende strijd. Hij zei dat hij in een islamitische omgeving wilde gaan wonen, onder meer om van zijn verslaving aan lachgas af te komen en om niet bloot te staan aan westerse verleidingen.

In de rechtbank zei hij dat hij de verkeerde keuze had gemaakt omdat hij naar eigen zeggen in een psychose zat. Hij zei dat hij sympathiseerde met IS omdat hij daardoor naar een veilige plek zou kunnen, waar hij zou trouwen, leven en werken.

Volgens het OM is de man verminderd toerekeningsvatbaar en zijn zijn stoornissen van invloed geweest op zijn handelen.