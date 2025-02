Paus Franciscus langer in ziekenhuis vanwege "complexe" infectie

Paus Franciscus heeft een "complexe" luchtweginfectie. Het Vaticaan meldt dat de paus daarom voorlopig in het ziekenhuis blijft.

De 88-jarige leider van de Rooms-Katholieke Kerk ligt sinds vrijdag in een ziekenhuis in Rome. Hij heeft al enige tijd moeite met ademhalen en spreken. Vaak liet hij bij officiële ontvangsten zijn toespraken voorlezen door een medewerker.

De afgelopen dagen zijn in het ziekenhuis meerdere onderzoeken gedaan. Daaruit is gebleken dat paus Franciscus een infectie heeft die wordt veroorzaakt door verschillende micro-organismen, zoals bacteriën, schimmels of virussen. Vanwege die "complexiteit" is niet bekend hoe lang de paus nog in het ziekenhuis moet blijven.

"In goede stemming, maar moe"

Ondanks zijn gezondheidstoestand heeft paus Franciscus vrijdag en zaterdag gebeld met een katholieke parochie in de Gazastrook, schrijven Italiaanse media. Volgens een van de parochianen was de paus "in goede stemming", maar klonk hij "een beetje moe".

Het Vaticaan omschreef de toestand van de paus gisteren als stabiel. "Dank u voor de genegenheid en het gebed waarmee u mij in deze dagen begeleidt", schreef Franciscus daarna op sociale media.

Eerdere gezondheidsproblemen

Franciscus heeft al langer gezondheidsklachten. Op zijn 21ste is een deel van zijn rechterlong verwijderd als gevolg van een zware longontsteking. De afgelopen jaren is hij al verschillende keren in het ziekenhuis opgenomen.

Zo onderging hij een zware darmoperatie. In maart 2023 lag de paus in het ziekenhuis vanwege een zware bronchitis of mogelijke longontsteking. Vorige maand viel hij voor de tweede keer in korte tijd. Daarbij bezeerde hij zijn arm.

Franciscus leidt de Rooms-Katholieke Kerk sinds 13 maart 2013. Een conclaaf van kardinalen koos hem toen als opvolger van de afgetreden paus Benedictus.