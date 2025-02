Hoogspanningskabels vallen in Amsterdam-Rijnkanaal, scheepvaart gestremd

In het Amsterdam-Rijnkanaal zijn rond 09.00 uur hoogspanningskabels in het water terechtgekomen, nadat een langsvarend vrachtschip tegen de kabels was aangevaren. Om gevaarlijke situaties te voorkomen en de schade te repareren, is het vaarverkeer op het kanaal tot nader order gestremd.

De kabels, waarop doorgaans een elektrische spanning staat van 110.000 volt, zijn beschadigd geraakt door de hijskraan aan boord van het langsvarende schip. Die is achter enkele van de kabels blijven hangen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Daardoor zijn ten minste twee kabels in het water terechtgekomen, andere kabels zijn beschadigd geraakt maar hangen nog.

Hoe het kon gebeuren dat de hijskraan zo hoog stond dat die achter de hoogspanningskabels kon blijven hangen, is niet bekend.

Alternatieve route

Er staat geen elektrische spanning meer op de kabels, benadrukt de woordvoerder. Maar doordat enkele kabels uit het water moeten worden gehaald, en de beschadigde kabels die nog wel hangen alsnog kunnen breken, is het toch nodig om het vaarverkeer tegen te houden.

Hoelang dit nog gaat duren, is nog niet bekend: Rijkswaterstaat en netbeheerder Tennet zijn daar nu mee bezig.

Vrachtverkeer dat richting Amsterdam moet, wordt nu al bij Wijk bij Duurstede tegengehouden, zo'n 50 kilometer verderop. Als de situatie lang voortduurt, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat, zullen zij mogelijk aan wal moeten aanleggen of een alternatieve route moeten kiezen richting Amsterdam.