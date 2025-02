Jaar na massaontslag bij VDL Nedcar heeft bijna iedereen weer werk

Een jaar geleden werd autofabriek VDL Nedcar gesloten en moesten 4000 mensen op zoek naar een nieuwe baan. Inmiddels hebben de meeste oud-werknemers een nieuwe baan, meldt de regionale omroep L1.

Van de 3000 ontslagen Nederlandse werknemers zijn er 1370 meteen doorgestroomd naar een nieuwe baan. De overige 1630 kregen allemaal een werkeloosheidsuitkering. Van die groep hebben inmiddels ook 1236 mensen een baan gevonden, de meesten volgens de omroep al vrij snel.

Zo'n 1000 werknemers kwamen uit het buitenland. Vooral veel Belgen en wat Duitsers werkten bij de autofabriek in Born. Volgens de uitkeringsinstanties in die landen hebben verreweg de meesten opnieuw werk gevonden, een deel daarvan in Nederland, maar sommige ook in België of Duitsland.

10 procent nog werkloos

Een groep van ruim 400 oud-Nedcarwerknemers, ongeveer 10 procent van het totaal aantal ontslagen, heeft momenteel nog geen baan. "Sommigen zitten helaas ziek thuis, maar de meeste zijn op een of andere manier bezig met het vinden van een nieuwe baan", zegt Gerald Ahn, arbeidsmarktadviseur bij het UWV, tegen L1. "Ze worden omgeschoold of lopen bepaalde trajecten af om ergens terecht te kunnen. Ik denk dat het grootste deel van die groep ook wel aan de bak komt."

Veel oud-VDL'ers zijn in het midden- en kleinbedrijf terechtgekomen. Dat blijkt volgens Ahn een flinke impuls voor de Limburgse economie. "Veel bedrijven hebben te maken met een personeelstekort", zegt hij. "Ze hadden wel allerlei plannen maar konden de productie simpelweg niet opvoeren omdat ze geen mensen hadden. Die bedrijven zijn heel blij met de oud-Nedcarwerknemers en hebben kunnen groeien. De productie of geleverde diensten zijn opgevoerd."

'Nieuw vak geleerd'

Ook voor individuele werknemers heeft het ontslag niet altijd slecht uitgepakt, zoals voor Soufiane Moukli. Hij had ruim zeven jaar bij Nedcar gewerkt toen hij werd ontslagen. Nu is hij servicemonteur.

"Ik ben nu op pad met mijn bus, kriskras door de provincie. Echt super leuk", zegt Moukli. "Ik heb een nieuw vak geleerd en vind het contact met de mensen ook heel leuk. Voorheen stond ik altijd maar in de fabriek. Ik vind dit toch beter."

Ook David Bauer zat zo'n zeven jaar bij Nedcar. Hij heeft de heftruck ingeruild voor een baan achter het bureau. "Ik ben administratief medewerker geworden bij het UWV", zegt hij. "Het bevalt me uitstekend. Geen diensten meer op vervelende tijden, maar gewoon overdag werken."