Ministers Lavrov en Rubio naar overleg tussen VS en Rusland in Riyad

De Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken is morgen in Saudi-Arabië bij de gesprekken met de Verenigde Staten. Het overleg gaat volgens het Kremlin onder meer over het herstel van de relatie tussen de VS en Rusland en over de oorlog in Oekraïne.

Lavrov vliegt vandaag nog naar Riyad. Hij wordt vergezeld door president Poetins belangrijkste buitenlandadviseur, Joeri Oesjakov. Eerder werd al bekend dat de Amerikaanse delegatie zal bestaan uit onder anderen minister Rubio van Buitenlandse Zaken, Midden-Oostengezant Witkoff en nationale veiligheidsadviseur Waltz.

Volgens een woordvoerder van het Kremlin zal het overleg ook worden gebruikt om een ontmoeting te organiseren tussen de presidenten Poetin en Trump. Hij weigerde in te gaan op de vraag of zo'n ontmoeting al snel kan plaatsvinden, wat Trump onlangs suggereerde.

Voor het eerst in jaren

Het is voor het eerst sinds de Russische invasie in Oekraïne dat zulke hoge vertegenwoordigers van Rusland en de VS elkaar ontmoeten. Het overleg volgt op een telefoongesprek dat Trump en Poetin onlangs hadden. Ook de ministers Rubio en Lavrov hadden dit weekend nog telefonisch contact.

Gisteren zei Rubio dat het overleg in Riyad nog geen echte vredesonderhandelingen zijn en dat daarom Oekraïne en de EU ook niet zijn uitgenodigd. De Oekraïense president Zelensky is wel in de regio, maar zal dus niet aanwezig zijn. Hij zei eerder dat hij geen vredesoplossing zal aanvaarden waaraan Oekraïne niet heeft meegewerkt.

Andere partijen overleggen in Parijs

Vandaag komt de oorlog in Oekraïne ook aan de orde in Parijs, waar Europese regeringsleiders bijeenzijn voor een spoedoverleg. Ook NAVO-secretaris-generaal Rutte is daarbij.

Er wordt niet verwacht dat in Parijs vandaag knopen worden doorgehakt. De deelnemers willen met het spoedoverleg vooral laten zien dat Europa als eenheid sterk staat.