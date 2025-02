Saskia Belleman verkozen tot Journalist van het Jaar

Saskia Belleman is verkozen tot Journalist van het Jaar 2024 door het journalistieke platform Villamedia. Belleman sleept de prijs binnen door haar Telegraaf-podcast Zij is van mij, over femicide in Nederland, en haar rechtbankverslaggeving. De jury noemt de journalist een heldin.

Belleman is al langer een bekende binnen de rechtbankverslaggeving in Nederland. Op X kunnen haar volgers de meest spraakmakende rechtszaken volgen. Op het socialemediaplatform heeft ze ruim 260.000 volgers. Onder haar berichten gaat ze vaak het gesprek aan met haar volgers over belangrijke maatschappelijke kwesties.

"Op didactische wijze lukt het Belleman om deze mensen inzicht te geven in het juridische systeem in Nederland en de rechtsstaat in het algemeen", stelt de jury van Villamedia.

Vorig jaar lanceerde De Telegraaf de achtdelige podcast Zij is van mij. In de podcast zet Belleman femicide in Nederland op de kaart. Ze gaat in gesprek met slachtoffers, nabestaanden, het OM, de politie en advocaten.

Femicide

Femicide, ook wel vrouwenmoord, komt in Nederland relatief vaker voor dan in de rest van Europa. Vier van de vijf vermoorde vrouwen in Nederland worden, volgens de Rijksoverheid, vermoord door iemand uit de naaste kring. Het is een probleem dat in alle lagen van de bevolking voorkomt, ongeacht afkomst, religie of economische achtergrond.

Belleman onderzoekt in de podcast hoe het kan dat er weinig aandacht is voor dit probleem. "Waarom gebeurt dit zo vaak in Nederland? Waarom kunnen sommige mannen er niet mee leven als een vrouw een relatie beëindigt?", schrijft Villamediajury.

Het panel van de vakprijs vindt dat de 65-jarige journalist op een respectvolle manier de juiste vragen weet te stellen. "Belleman heeft het voor elkaar gekregen om met de grootste krant van Nederland deze urgente kwestie aan een breed publiek voor te leggen."

De journalistiekprijs wordt donderdag overhandigd in poppodium PIP in Den Haag. Woensdag krijgt Belleman al de Machiavelliprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die uitgeblinkt op het gebied van publieke communicatie.