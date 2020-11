'Eigen Tukkers' geven FC Twente smoel: 'We gaan het PSV superlastig maken'

Roemeratoe zit momenteel in quarantaine, omdat hij in contact is geweest met de positief geteste ploegmaat Quincy Menig. De andere jonkies - Oosterwolde, Bosch en Zerrouki - stellen elkaar voor.

En zo gek is dat ook niet. Via de meest creatieve constructies kwamen er de laatste jaren meer buitenlanders naar Twente dan ooit. Ook dit jaar eisen huurlingen van buitenaf de hoofdrol op in Enschede, waar de aandacht uitgaat naar aanvallers Danilo en Vaclav Cerny.

De term 'vreemdelingenlegioen' is de afgelopen jaren in de omgeving van Enschede meer dan eens gevallen als het ging om het elftal van de plaatselijke FC Twente.

En zoals het jonkies betaamt, zijn de spelers stuk voor stuk brutaal als het over de kansen van FC Twente dit seizoen gaat. Of nog concreter: de kansen in de thuiswedstrijd tegen PSV zondag. De nummer 5 tegen de nummer 3 in de eredivisie.

Elke ploeg lastig maken

"Wij gaan het PSV superlastig maken", trapt Zerrouki af. "Wij kunnen het elke ploeg lastig maken", weet Bosch over zijn team, een van de verrassingen tot nu toe in de eredivisie.

"Ons succes komt ook door de manier waarop we buiten het veld met elkaar omgaan. Dat nemen we mee op het veld", vertelt de middenvelder. "De energie die we in de wedstrijden leggen is onze kracht."

Volgens Oosterwolde kan Twente de goede start doortrekken. "In de voorbereiding had ik al door dat we een team hebben met veel talent. Ik denk dat we zeker topvijf, topzes kunnen halen dit seizoen."