United is niets opgeschoten na Ten Hag: slechtste seizoen sinds degradatiejaar 1974

Manchester United zakt steeds verder weg. Nog niet zo heel lang geleden was de club een Europese grootmacht, maar na opnieuw een nederlaag (1-0 tegen Tottenham Hotspur) hebben de 'Red Devils' meer weg van een degradatiekandidaat.

Toen Erik ten Hag eind oktober werd ontslagen, stond United veertiende in de Premier League. Daarmee was een dieptepunt bereikt, zo was de overtuiging in Manchester. Maar onder opvolger Rúben Amorim is het er alleen maar slechter op geworden.

Inmiddels staat Manchester United vijftiende op de Premier League-ranglijst en wordt aan alle kanten de noodklok geluid. Oranje-international Matthijs de Ligt zei zondagmiddag de "urgentie" te missen bij zijn ploeg. "De honger om te scoren, dat ontbreekt. Ons vertrouwen heeft een flinke deuk opgelopen."

Historisch slecht

Trainer Amorim verzuchtte op de persconferentie na afloop van het verloren duel met Spurs veel zorgen te hebben. "Mijn baan is zó moeilijk. Maar ik ben hier om mijn werk voort te zetten en volgende week weer te proberen te winnen."

Die overwinning is dringend nodig. Drie van de laatste vier competitieduels gingen verloren, waardoor United nu een puntengemiddelde van 1,16 per wedstrijd heeft. Dat is het laagste gemiddelde voor de club sinds het seizoen 1973/74, ruim vijftig jaar geleden, toen United degradeerde naar het tweede niveau.