Kabinet klaar om statushouders voorrang op woning te ontnemen, gemeenten 'verbijsterd'

Het wetsvoorstel dat moet regelen dat statushouders geen voorrang meer krijgen bij sociale huurwoningen is af. Minister Keijzer van Volkshuisvesting heeft de plannen openbaar gemaakt.

Het voornemen om zogenoemde statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) geen voorrang meer te geven stond ook al het coalitieakkoord en in het regeerprogramma. Coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB vinden dat de voorrang van statushouders bijdraagt aan de druk op de wachtlijsten in de sociale huur, waar de wachttijden al heel lang zijn.

"Met dit wetsvoorstel gaan we iedereen in Nederland gelijk behandelen bij het zoeken naar een sociale huurwoning", zegt BBB-minister Keijzer. "Statushouders krijgen geen voorrang meer. Hiermee doen we recht aan al die woningzoekenden die de gevolgen merken van de schaarste op de woningmarkt, van de jongere die het huis uit wil tot de oudere die een geschikte woning zoekt."

Statushouders kunnen zich overigens nog altijd inschrijven voor een sociale huurwoning, maar komen dan wel samen met de woningzoekenden op dezelfde wachtlijst.

'Onmenselijk'

Een aantal gemeenten noemt het voorstel "onmenselijk en een schijnoplossing" en zegt "verbijsterd" te zijn. Het gaat om zestien gemeenten die samen een reactie hebben geschreven, waaronder Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Haarlem en de gemeente Westerwolde, waar het aanmeldcentrum van Ter Apel ligt.

Volgens de gemeenten gaat met dit plan de doorstroom uit de asielzoekerscentra stokken, terwijl die al vol zitten. Ze wijzen erop dat nu al een op de drie mensen in de opvang statushouders is. "Het leidt tot overvolle opvangcentra, en dus hoge kosten en meer mensen op straat." De gemeenten roepen het kabinet op het voorstel "met spoed in te trekken".

De drukte in azc's is iets waar minister Faber van Asiel en Migratie zich mee bezighoudt. Afgelopen vrijdag schreef de PVV-bewindsvrouw aan de Tweede Kamer dat gemeenten 30.000 euro krijgen als zij een statushouder opnemen die nu nog in een asielzoekerscentrum wacht op een huis. "Op de korte termijn ziet het kabinet zich genoodzaakt om maatregelen te nemen om het COA te ontlasten", schreef Faber.

12.000 wachtenden

Maar als het aan het kabinet ligt mogen gemeenten dus binnenkort geen voorrangsregeling meer inzetten om sociale huurwoningen te vinden voor de statushouders. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders gemeenten moeten huisvesten. Voor alle ruim 340 gemeenten samen gaat het om iets meer dan 25.000 mensen. Per 1 januari 2025 wachten 12.000 van hen nog op een woning.

Het wetsvoorstel van Keijzer is vandaag in consultatie gegaan, zoals dat heet. Dat betekent dat iedereen op de plannen kan reageren. De minister bekijkt die reacties en past het voorstel mogelijk aan, waarna een definitief wetsvoorstel naar de Raad van State gaat voor advies. Daarna wordt het ingediend bij de Tweede Kamer.