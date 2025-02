Europese leiders naar Parijs voor spoedoverleg, ook met NAVO-chef Rutte

Premier Schoof en andere Europese regeringsleiders zijn vandaag in Parijs voor een spoedoverleg over Oekraïne. Dat overleg komt nadat vorige week de Verenigde Staten kenbaar maakten dat wat hun betreft Oekraïne geen lid wordt van de NAVO en het land de door Rusland bezette gebieden niet meer terugkrijgt.

Franse overheidsfunctionarissen verwachten niet dat er vandaag knopen worden doorgehakt. Het spoedoverleg moet vooral laten zien dat Europa als eenheid sterk staat.

Bij het overleg zijn zowel de Europese Commissie als regeringsleiders van verschillende Europese landen aanwezig. Ook NAVO-chef Mark Rutte doet mee aan de gesprekken.

Vredesakkoord

De Amerikaanse president Trump maakte vorige week bekend dat een Amerikaanse delegatie binnenkort naar Saudi-Arabië gaat voor een gesprek met Russische onderhandelaars. Ook meldde de Oekraïne-gezant van de VS zaterdag dat Europa wat de VS betreft niet aanwezig is bij gesprekken over een vredesakkoord tussen Oekraïne en Rusland.

Deze boodschap werd later genuanceerd door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die het wel noodzakelijk acht dat Europa en Oekraïne bij "de echte onderhandeling" aanwezig zijn.

Vorige week maakte Trump ook bekend dat hij en de Russische president Poetin ruim anderhalf uur met elkaar gebeld hadden om de oorlog in Oekraïne te bespreken.

Bovendien haalde vicepresident Vance van de VS afgelopen vrijdag op de veiligheidstop in München uit naar Europese landen, toen hij in zijn toespraak zei dat het continent zich volgens hem vooral moet richten op de gevaren van binnenuit, en zich minder moet focussen op gevaren van landen als Rusland en China.

Vredestroepen

Reden genoeg voor de Europese leiders om samen te komen. NAVO-baas Rutte stelde vorige week al dat Europeanen met plannen moeten komen hoe ze kunnen bijdragen aan het bewaken van de Europese veiligheid en een bestand.

De leiders zullen het onder meer hebben over de mogelijkheid om vredestroepen naar Oekraïne te sturen. De Britse premier Keir Starmer zei gisteren dat het Verenigd Koninkrijk bereid is om Britse troepen naar Oekraïne te sturen om de veiligheid te handhaven als het komt tot een staakt-het-vuren.

Ook premier Schoof sluit niet uit dat Nederland deelneemt aan een troepenmacht om Oekraïne te beschermen. "Ik denk dat we daar serieus en welwillend naar moeten kijken", zei hij zaterdag op de top in München.