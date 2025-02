Schaatsen op natuurijs: meerdere ijsbanen open na koude nacht

Na een koude nacht kan op verschillende plekken in Nederland worden geschaatst op natuurijs. "Er ligt meer ijs dan de voorgaande keren", schrijft ijsvereniging Hard Gaat-ie uit de Lier in Zuid-Holland. Ook in Doorn en Winterswijk kunnen mensen de schaatsen onderbinden.

Het kwik daalde vannacht overal tot -5 en in het noorden zelfs tot -8. Daarom is bij verschillende ijsverenigingen de hele nacht gesproeid.

De ijsclub in Doorn begon gistermiddag al met sproeien en heeft daardoor naar eigen zeggen een "prima ijsvloer". Er worden drie scholen uitgenodigd, die dit jaar nog niet geweest zijn", zegt ijsmeester Theo Schippers tegen RTV Utrecht. "Dat gaat gezellig worden."

Ook in het Groningse Noordlaren kan waarschijnlijk worden geschaatst. IJsvereniging De Hondsrug verwacht dat de ijsbaan om 09.00 uur open kan.