A2 bij Zaltbommel dicht na ongeval

Door een ongeval is de snelweg A2 in noordelijke richting gesloten, tussen Zaltbommel en de Martinus Nijhoffbrug. Bij het ongeluk waren rond 06.20 uur meerdere voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen. Twee voertuigen zijn na het ongeval in brand gevlogen, meldt Rijkswaterstaat.

De betrokken vrachtwagen heeft zijn betonplaten verloren en deze liggen verspreid over meerdere rijstroken. Of er slachtoffers zijn en hoe groot de schade is, is niet bekend.

Hulpdiensten zijn opgeroepen om de snelweg weer begaanbaar te krijgen. Het verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Empel omgeleid via de A59 en A27.

File in tegenovergestelde richting

In de andere richting, zuidwaarts richting Den Bosch, zijn er meerdere rijstroken gesloten. Daardoor is er nu een flinke file ontstaan. Dit verkeer kan niet omgeleid worden, zegt Rijkswaterstaat, omdat er op de omleidingsroute nu ook een vrachtwagen met panne staat.

Wanneer de snelweg weer open kan, is nog niet bekend.

In dit kaartje geeft Rijkswaterstaat aan waar de problemen op dit moment spelen, en hoe er omgereden kan worden: