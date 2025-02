Ajax wordt weer steeds meer Ajax, met veelbelovende jeugd terug in het eerste

Vol trots sprak Francesco Farioli na afloop over het aandeel eigen jeugd in de wedstrijdselectie van Ajax voor het duel met Heracles Almelo (4-0). "Veertien spelers uit de eigen opleiding staan op de lijst", zei de coach. "Dat is uniek."

Veel kritiek had de coach gekregen in de eerste seizoenshelft. Had de Italiaan wel het zogenoemde Ajax-DNA? Het spel was met regelmaat niet om aan te zien en deed verre van denken aan het voetbal van de gloriejaren.

Hoewel het nog steeds niet oogstrelend is, gaan de goede resultaten nu gepaard met de inbreng van eigen jeugd en dat is zeker iets dat bij de club hoort en herinneringen oproept aan het mooie verleden. Met de jeugd bij Ajax is ook de toekomst terug.