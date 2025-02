Grote brand in restaurant Soest onder controle, 17 woningen ontruimd om rook

In Soest heeft vannacht een grote brand gewoed in een restaurant. De brandweer kreeg de brand onder controle nadat er meerdere bluswagens waren ingezet.

Het gaat om restaurant De Bauers aan de Burg Grothestraat in Soest. Het vuur werd rond 02.30 uur ontdekt. Het is nog onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt.

Vanwege de rookontwikkeling moesten zeventien nabijgelegen woningen worden ontruimd, waaronder huizen boven het restaurant. De bewoners zijn opgevangen, zegt de Veiligheidsregio Utrecht. Ze mogen nadat hun huizen zijn door de brandweer gecontroleerd terug naar hun woningen.

De veiligheidsregio waarschuwt nog voor gladheid in de omgeving van het restaurant: er is bij het blussen veel water vrijgekomen, dat vanwege de vrieskou vannacht bevroren is. Er is een strooiwagen ingezet om slippartijen te voorkomen.