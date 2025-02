Grote brand in restaurant Soest, 17 woningen ontruimd om rook

In Soest woedt een grote brand in een restaurant. Vanwege de hevige rookontwikkeling zijn zeventien nabijgelegen woningen ontruimd. Ook boven het restaurant bevindt zich een aantal woningen.

De brandweer probeert met meerdere bluswagens het vuur onder controle te krijgen. Geëvacueerde bewoners worden opgevangen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

Het gaat om restaurant Bauers aan de Burg Grothestraat in Soest. Het vuur werd in de loop van de nacht ontdekt. Het is nog onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt.