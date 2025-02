Joop van den Ende: bescherm onze media tegen Amerikaanse manipulatie

Theaterproducent Joop van den Ende roept de politiek op Nederlandse media te beschermen tegen Amerikaanse techbedrijven. In een krantenadvertentie roept de mediamagnaat op niet te bezuinigen, maar juist te investeren in de publieke omroep. Ook vindt hij dat de verdienmodellen van Nederlandse tv-zenders en kranten zwaar onder druk staat.

Van den Ende spreekt in zijn pleidooi van "alarmfase één". Hij haalt uit naar de topmannen van Meta (Zuckerberg), Amazon (Bezos) en X (Musk). Die hebben volgens hem in president Trump "hun ideale partner gevonden. Ze manipuleren met hun platforms verkiezingen, misbruiken hun kennis van ons digitale gedrag en vervuilen bewust hun informatiekanalen met complottheorieën en leugens."

'Waanidee'

Volgens de Nederlander doet de overheid te weinig om de burger te beschermen "tegen deze aanval op onze waarden". Hij vindt dat er vanuit Den Haag te veel geklaagd wordt. Van den Ende stelt dat er sprake is van een waanidee dat het omroepbestel te duur en achterhaald zou zijn. Bijna driekwart van de Nederlanders volgt het nieuws via de publieke omroepen, verwijst de zakenman in brief.

"In deze tijd dient ons goed functionerende bestel te worden beschermd. Zodat journalisten in staat blijven hun controlerende werk te doen en producenten programma's kunnen ontwikkelen die de kwaliteit hebben om miljoenen Nederlanders aan zich te binden."

Overname RTL door DPG

Zakenman Van den Ende vindt dat commerciële media te veel beperkingen worden opgelegd. Zo profileert hij zich als voorstander van de voorgenomen overname van RTL Nederland door de Vlaamse mediareus DPG. Toezichtinstantie ACM heeft grote twijfels over dat plan, omdat daarmee er een te grote monopoliepositie zou ontstaan voor DPG.

Van den Ende noemt dat standpunt "hopeloos achterhaald". Hij stelt dat DPG met de overname "eindelijk een vuist kan maken tegen de Amerikaanse overheersing". Maar volgens toezichthouder ACM zou het mediabedrijf te machtig worden op de Nederlandse markt. Ook zijn er zorgen over de positie van journalisten bij het mediabedrijf.

Van den Ende had in 2023 volgens tijdschrift Quote een geschat vermogen van 1,7 miljard euro. Hij is samen met producent John de Mol de oprichter van mediabedrijf Endemol. De laatste jaren richt Van den Ende zich vooral op de theater- en musicalwereld.