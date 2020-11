Eerste gemeenten verbieden carbidschieten

Toch willen sommige gemeenten daar niet op wachten. Zo heeft de burgemeester van Dordrecht al gezegd carbidschieten te gaan verbieden in de gemeentelijke regelgeving. Ook Groningen en de Zuid-Hollandse gemeenten Lisse, Hillegom, Noordwijk en Teylingen willen een verbod opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

'Het mooiste is natuurlijk in het midden... Helaas' - NOS

In gemeenten waar het carbidschieten al jaren een traditie is, bijvoorbeeld in Oost- en Noord-Nederland, staan er meestal al regels in de APV. Carbidschieten mag daar bijvoorbeeld alleen tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Ook zijn er vaak vaste afspraken over de plekken waar het mag, bijvoorbeeld alleen buiten de bebouwde kom.

Een woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland zegt dat ook in deze regio's het carbidschieten er dit jaar mogelijk anders aan toe zal gaan. "Dit jaar is het de uitdaging om binnen de dan geldende corona maatregelen een balans te vinden die aan de ene kant recht doet aan de traditie, maar waarbij we aan de andere kant ook gezamenlijk zorgen dat carbidschieten dit jaar veilig kan plaatsvinden binnen de huidige tijdsgeest."