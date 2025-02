Rusland voert strijd in Oost-Oekraïne op in aanloop naar onderhandelingen

Het Russische leger heeft afgelopen weekend volgens Oekraïne hevige aanvallen uitgevoerd aan het oostelijke front. Het Oekraïense leger meldt dat zaterdag de zwaarste dag van 2025 was. Met name in de omgeving van de logistiek belangrijke stad Pokrovsk waren er beschietingen.

Afgelopen nacht is hoofdstad Kyiv onder vuur genomen. Rusland heeft een reeks drones gelanceerd, meldt het Oekraïense leger. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Russische autoriteiten stellen dat Oekraïne de Russische stad Krasnodar heeft aangevallen met drones. Daarbij zou een persoon gewond zijn geraakt.

Deze week beginnen de onderhandelingen tussen de VS, Rusland en Oekraïne over een einde aan de bijna 3 jaar durende oorlog. Het lijkt erop dat de invasiemacht op de valreep zo veel mogelijk grondgebied probeert te veroveren. De Amerikaanse minister van Defensie Hegseth zei onlangs dat Oekraïne al het door Rusland bezette gebied zal moeten opgeven, wat tot woedende reacties leidde in Kyiv en Brussel.

261 gevechten op een dag

Volgens Oekraïne werden zaterdag in 24 uur tijd 261 gevechten geleverd met het Russische leger. Dat is fors meer dan de ongeveer honderd dagelijkse gevechten de periode ervoor. Rusland stelt dat het een dorp heeft ingenomen bij Pokrovsk, maar die bewering is nog niet bevestigd.

Rusland is de tweede helft van 2024 gestaag opgerukt in de oostelijke regio Donbas. Oekraïne kampt met een tekort aan militairen en desertie is een groeiend probleem. Zelf houdt Oekraïne een klein gebied in de Russische regio Koersk bezet.

In Parijs komen Europese leiders vandaag bijeen voor een spoedtop over Oekraïne. Op de veiligheidstop in München hebben Europese landen diverse klappen geïncasseerd door de Verenigde Staten. President Macron wil samen met Europese landen een strategie opstellen voor de komende periode.

Britten bereid troepen te leveren

De Britse premier Starmer zegt dat hij bereid is Britse militairen naar Oekraïne te sturen als veiligheidsgarantie bij een eventueel akkoord. Hij deed deze uitspraak tegenover de krant The Telegraph. Zaterdag gaf premier Schoof al aan dat Nederland openstaat voor het sturen van troepen om Oekraïne te beschermen bij een bestand met Rusland. Hij benadrukte daarbij wel dat er nog niets is afgesproken, maar Schoof wilde ook niets uitsluiten.

Een Russische krant meldt dat Amerika vanaf dinsdag in de Saudische hoofdstad Riyad gaat praten met Rusland over de oorlog. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio noemt de komende gesprekken voorgesprekken. Hij stelt dat Oekraïne en Europa later wel aan zullen sluiten, bij de echte onderhandelingen, maar wat hij daar precies mee bedoelt is onduidelijk.