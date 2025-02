Negen doden door overstromingen VS, honderdduizenden zonder stroom

In het zuidwesten van de VS zijn afgelopen weekend zeker negen mensen om het leven gekomen door overstromingen en noodweer. Hevige regen trof meerdere staten, waar zo'n 400.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten.

De staat Kentucky lijkt het zwaarst getroffen. Gouverneur Beshear maakte op een persconferentie bekend dat er minstens acht mensen zijn omgekomen. Onder andere een moeder met haar 7-jarige kind, en een 73-jarige man behoren tot de dodelijke slachtoffers.

Vast in auto's

Eveneens Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee, Virginia, West Virginia en North Carolina kregen met het noodweer te maken. Rivieren en beken traden uit hun oevers en mensen kwamen vast te zitten in auto's en huizen. Duizenden personen zijn door hulpdiensten in veiligheid gebracht.

Op verschillende plekken is lokaal de noodtoestand afgekondigd. De vrees is dat het waterpeil verder kan stijgen door nieuwe regen. Vermoedelijk ligt het werkelijke dodental als gevolg van het noodweer hoger, maar daar komt naar verwachting pas de komende dagen meer duidelijk over.