Juventus wint topper tegen Internazionale in aanloop naar return tegen PSV

Juventus heeft in aanloop naar de Champions League-return tegen PSV in Eindhoven een thuisoverwinning geboekt op Internazionale in de Serie A: 1-0. De bezoekers uit Milaan verzuimden door de nederlaag de koppositie van Napoli over te nemen.

Eerder dit seizoen eindigde het duel in Milaan in 4-4 en ook dit keer regende het kansen, met name voor Inter. Lautaro Martínez had de bal voor het inschieten, Mehdi Taremi liet een mooie omhaal zien en Denzel Dumfries kopte van dichtbij over. De Oranje-international raakte ook de paal met een hard schot.

Juventus knokte zich na rust terug in de wedstrijd en de beste kansen waren nu voor 'De Oude Dame'. Uiteindelijk schoot Francisco Conceição in de 74ste minuut raak na een actie van Randal Kolo Muani. Inter-verdediger Dumfries haalde ook nog een schot van basisspeler Teun Koopmeiners van de lijn.

Bij Internazionale zat Stefan de Vrij de gehele wedstrijd op de bank.

Komende woensdag (21.00 uur) verdedigt Juventus een 2-1 voorsprong op PSV in de tussenronde van de Champions League.

Ekkelenkamp trefzeker

Jurgen Ekkelenkamp deed zondag ook van zich spreken door twee keer te scoren voor Udinese. De middenvelder legde met de 1-0 en 2-0 de basis voor de uiteindelijk 3-0 zege op Empoli.