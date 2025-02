IJsverenigingen maken zich op voor koude nacht en schaatsdag

Als de temperatuur zakt, bestudeert hij vijf verschillende weerapps op zijn smartphone en besluit daarna of hij de sproeiploeg aan het werk zet. Vanavond heeft hij de sproeiploeg opgeroepen. Zelf gaat hij naar bed omdat hij voor de nacht naar dinsdag ingeroosterd staat om het ijs dik genoeg te maken.

Met de huidige omstandigheden verwacht de ijsmeester dat het ijs met één millimeter per uur groeit. Als de laag dik genoeg is gaat de baan om 08.30 uur open.

Geen marathon

In Noordlaren is er minder spanning dan tijdens andere vorstperiodes. "Dit keer is er geen strijd om de eerste marathon op natuurijs te kunnen organiseren", zegt Jurjen Bossewinkel. In overleg met de KNSB is besloten om deze vorstperiode geen marathon te houden. "De wedstrijdschaatsers zijn naar Zweden afgereisd", is het argument.

Dat het voorjaarsvakantie is in het noorden van het land is mooi meegenomen voor Bossewinkel. "Geweldig leuk natuurlijk, daar doen we het voor." Hij hoopt dat morgen veel kinderen van de ijspret kunnen genieten, maar zo ver is het nog niet. Ook in Noordlaren kan het weer tegenvallen. "Het hangt af van hoe hard het gaat vriezen."

Toch kan het bijna niet meer misgaan. "Als we de aangekondigde -7 of -8 halen gaat het zeker lukken, ijs en weder dienende", voegt Bossewinkel er lachend aan toe.