Vitesse-talent Huisman moest eerst vakkenvullen: 'Geleerd om te werken'

"In tijden van corona is het fijn dat zoiets nog gewoon kan", vertelt de perschef. Vitesse is - ondanks de al eerder gememoreerde kou op Papendal - 'hot' en dat merk je aan de aandacht. "Het is wel iets drukker dan normaal."

Het moet een vreemd gezicht zijn geweest voor toevallig voorbijkomende automobilisten. Op een weg vol bomen tussen het trainingsveld en het gebouw van de Vitesse-academie in, staan her en der wat camera's en maken plukjes mensen een babbeltje met elkaar. Vanzelfsprekend op gepaste afstand.

Al lijken de journalisten wel wat meer last te hebben van de temperatuur dan de voetballers, die net hun laatste partijvorm in aanloop naar het uitduel met FC Groningen hebben afgerond en zich zichtbaar in het zweet hebben gewerkt. De stoom slaat van de spelers.

De zon schijnt volop bij Vitesse. Figuurlijk dan, want tijdens het mediamoment op vrijdag is het behoorlijk koud als de spelers zich na een besloten training, die trouwens vanaf de hoger liggende weg prima te volgen is, melden bij de pers.

"Ja, ik ben een echte Vitessenaar", beaamt Huisman zonder enige twijfel, terwijl zijn rode voetbalschoenen in de Arnhemse berm staan. Hij speelt al vanaf zijn tiende in het geel-zwart, komt uit de buurt (Huissen) en zijn jongere broertje Bas speelt ook in de Vitesse-jeugd.

Maar Vitesse is ook de club van Daan Huisman, 18-jarig kind van de opleiding van de Arnhemmers. Letsch herkende in de voorbereiding zijn talent, haalde de middenvelder definitief naar het eerste en liet hem de laatste duels (bij afwezigheid van Matus Bero) starten.

Vitesse, medekoploper in de eredivisie, is namelijk de verrassing van dit seizoen. Vitesse is de club met die eerst zo onbekende trainer, de Duitser Thomas Letsch. Vitesse is de club van uitblinkers en 'bad boys' Riechedly Bazoer en Oussama Tannane. Die eerste is trouwens dit weekend geschorst vanwege een rode kaart.

Een drama, noemt hij het. "Ik vond het niet leuk, maar ik moest het doen. Ik heb daardoor geleerd dat er een andere wereld is dan de voetbalwereld. Het is goed om daar eens uit te stappen."

"Tijdens mijn opvoeding heb ik van mijn ouders meegekregen dat je moet werken", vertelt Daan, die vijf maanden lang als vakkenvuller in de weer was bij een supermarkt met toevalligerwijs dezelfde kleuren als Vitesse.

De vader van Daan is niet bekend. Althans, niet landelijk. Noem in de kantine (als-ie weer open mag) van de Rooms Katholieke Huissense Voetbal Vereniging op Sportpark 'De Blauwenburcht' de naam van oud-speler Frank Huisman en iedereen weet over wie het gaat.

Hij legt uit: "In het voetbal ben je altijd elkaars concurrent en maak je elkaar soms klein. Een supermarkt is een totaal andere wereld, waar mensen gewoon werken en gezellig zijn. Niet dat het bij Vitesse niet gezellig is, maar het is anders", vindt het voetbaltalent.

Letsch onder de indruk

"In de groep was hij nog wel wat verlegen in het begin, maar binnen de lijnen leert hij heel snel en is hij vol vertrouwen. Hij is groot, sterk, snel, technisch en heeft gevoel voor ruimtes. Dat lijkt me een goede combinatie voor een box-to-box-speler", aldus Huismans tevreden coach Letsch.

"Daan is niet iemand die meteen alle aandacht opeist, omdat hij zichzelf de beste vindt. Hij is nu geaccepteerd en ontwikkelt zich als persoonlijkheid. Hij is op 18-jarige leeftijd al een echte eredivisiespeler en dat is knap."