Amerikaanse minister: 'Europa en Oekraïne welkom bij echte onderhandelingen'

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, vindt het noodzakelijk dat zowel Oekraïne als de Europeanen bij daadwerkelijke vredesonderhandelingen met Rusland worden betrokken. "Als er echte onderhandelingen zijn - daar zijn we nog niet -, maar als die er komen, dan moet Oekraïne betrokken worden omdat het binnengevallen is", zei Rubio tegen CBS.

Een Amerikaanse delegatie is naar Saudi-Arabië gegaan voor een gesprek met Russische onderhandelaars over vrede in Oekraïne. Bij die gesprekken zijn Oekraïne en Europese landen niet welkom. Dat leidde tot grote verontwaardiging.

Toch moeten ook Europese landen uiteindelijk betrokken worden, zei Rubio. "Omdat ook zij sancties hebben opgelegd aan Rusland, en omdat zij aan de oorlogsinspanningen hebben bijgedragen."

Rubio is in Israël. Hij reist vandaar naar Saudi-Arabië waar hij samen met de nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz en speciaal gezant voor het Midden-Oosten Steve Witkoff Russische vertegenwoordigers ontmoet.

De Oekraïense president Zelensky zei eerder dat hij geen vredesoplossing zal aanvaarden waaraan zijn land niet heeft meegewerkt. Morgen is in Parijs topoverleg van Europese leiders en NAVO-chef Mark Rutte over de Europese veiligheid en Oekraïne.