Doelpunt Beerensteyn bij ruime zege Wolfsburg op concurrent, Roord trefzeker bij City

Voor Wolfsburg was de zege op de - tot vandaag - koploper van de Frauen Bundesliga niet alleen belangrijk met het oog de titelaspiraties, de ploeg van trainer Tommy Stroot poetste er ook de bekerkater mee weg.

De midweekse uitschakeling (1-0 bij Hoffenheim) was de eerste nederlaag na 52 gewonnen bekerwedstrijden op een rij voor Wolfsburg, dat de afgelopen tien seizoenen soeverein was in de DFB Pokal voor vrouwen.

Tegen concurrent Frankfurt schoot Wolfsburg zondagmiddag uit de startblokken. Na de openingstreffer van Alexandra Popp, op aangeven van Lynn Wilms, maakte Beerensteyn al in de achtste minuut 2-0. Bij rust stond het 5-0 en Frankfurt deed pas in de 85ste minuut iets terug met de 6-1.

Beerensteyn is met twaalf doelpunten nu gedeeld topscorer in de Bundesliga. Door de overwinning komt Wolfsburg in punten gelijk (35) met Frankfurt. FC Bayern is met 38 punten de nieuwe koploper na een nipte zege (1-0) op Werder Bremen.

Roord en Miedema

Bij Manchester City stonden Roord en Vivianne Miedema in de basis bij de gewonnen thuiswedstrijd tegen Liverpool. Nadat haar eerste schotpoging vanaf rand zestien was geblokt, schoot Roord uit de rebound alsnog de 3-0 binnen.