Goudkoorts blokkeert de weg naar vrede in Sudan

Terwijl de wereld kijkt naar het Midden-Oosten, Oekraïne en VS, verslechtert de situatie in Sudan met de dag. Volgens de VN, Amnesty International en artsen zijn de afgelopen dagen honderden mensen omgekomen door bombardementen en droneaanvallen.

Zicht op vrede is er niet. De strijdende partijen hebben te veel belang bij deze oorlog, met als één van de belangrijkste redenen: goud.

"Na een dip in het eerste jaar van de oorlog trekken productie en export van goud flink aan", vertelt Suliman Baldo, directeur van de Sudan Transparency en Policy Tracker, een organisatie die zicht houdt op de corruptie. "Met de opbrengsten kopen de strijdende partijen wapens, drones en raketten. "De handel is nodig om de oorlog gaande te houden."

Kleine mijnen

Volgens de Sudanese minister van Financiën was de productie in 2024 64 ton, waarvan de helft geëxporteerd zou zijn. In werkelijkheid was de productie volgens Baldo veel groter, omdat de overheid alleen zicht heeft op de grote industriële mijnen. "Terwijl het meeste goud in Sudan juist uit de kleinere mijnen komt, waar in gevaarlijke omstandigheden met blote handen goud wordt gezocht."

"Er wordt wel degelijk heel veel ruw goud verhandeld", zegt Baldo. En dat levert veel op, want de goudprijs piekt op recordhoogte. Door de geopolitieke onrust en economische onzekerheid in de wereld is goud een goede investering.