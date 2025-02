Schulting denkt aan WK shorttrack na mislopen WK afstanden: 'Ben hartstikke fit'

Op de langebaan kon ze zich al snel meten met de wereldtop. Ze won al een zilveren wereldbekermedaille op de 500 meter en pakte brons bij de EK sprint begin dit jaar. Maar op de NK afstanden vielen haar resultaten wat tegen. Ze werd op de 500 en 1.000 meter vierde. De top drie kreeg een WK-ticket.

Daarom is ze nu toch wel benieuwd of ze toch om een of meerdere wereldtitels kan strijden bij het shorttrack. "Ik weet niet hoe mijn enkel nu is, ik kan daar totaal geen uitspraken over doen. Ik ben daar wel nieuwsgierig naar. Als ik op het droge mijn enkel test, voelt het zo veel beter dan eind vorig jaar."

Toch zet Schulting ook nog geen definitieve streep door de WK afstanden in Hamar, die tegelijkertijd met de WK shorttrack worden gehouden. "Ik sta gewoon reserve op twee afstanden. Dus het is niet zo dat het volledig uit beeld is. Je weet nooit wat er kan gebeuren."