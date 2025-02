Nog geen WK-ticket voor kunstrijdster Wories, maar wel zevende NK-titel

De laatste strohalm is over een week. Dat het haar laatste kans is op WK-deelname, zorgt voor nog meer druk. "We gaan er heel goed over nadenken hoe wat het gaan aanpakken om die druk zo min mogelijk te maken", vertelde haar trainer Thomas Kennes na de NK. "Maar we kunnen er niet omheen dat de druk oploopt."

Kennes heeft in elk geval nog het volste vertrouwen in zijn pupil. "Ze is beter dan ze ooit geweest is, heb al het geloof in haar."

Recente rentree

Wories, die na het overlijden van haar moeder in 2023 een emotionele periode doormaakte, heeft pas recent haar kunstrijcarrière weer opgepakt. "Als je net weer begonnen bent, komt er heel veel op je af. Je moet alles stuk voor stuk een plekje geven."

Wel heeft ze genoten van het toernooi in Tilburg. "Ik heb een feestje kunnen bouwen voor eigen publiek. Dat is voor mij misschien nog wel meer waard." Volgens Wories heeft ze daar in haar "vorige carrière" te weinig bij stilgestaan. "Dat merkte ik toen ik was gestopt."