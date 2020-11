De Jong jaagt na frustraties weer op Nederlandse titel: 'Ik ben zo gedreven'

Dit weekeinde in Heerenveen, bij de nationale kampioenschappen allround, wil De Jong zo graag weer eens winnen, net zoals ze vorig seizoen deed op de NK en zich mocht laten kronen tot de kampioene. Door de afmelding van Ireen Wüst, geveld door een blaasontsteking, lijkt De Jong (weer) de topfavoriete en in die rol kan ze zich ook wel vinden.

De Jong heeft na de teleurstellingen van vorig jaar weer vertrouwen opgedaan, mede door op de racefiets "in andere zones" te gaan fietsen. Op de vraag of ze dat kan toelichten, volgt een verrassend eenvoudig antwoord. Met een lach: "Ik moet gewoon harder fietsen."

"Ik voel me goed en heb er heel veel zin in", vervolgt ze. "In de trainingen laat ik zien wat Jac (Orie, trainer van Jumbo-Visma, red.) wil zien. Dat moet nog tot uiting komen in de wedstrijden, daar ben ik hard mee bezig."

Het hoofd en het lichaam

In tranen stond De Jong eind december vorig jaar voor de camera toen ze tot twee keer toe één plaats tekortkwam voor een ticket voor de WK afstanden. Op de 3 kilometer scheelde het zelfs maar drie honderdsten. Vandaar het woord frustratie.

"Mijn hoofd wil soms meer dan wat mijn lichaam op dat moment doet. Vorig jaar, aan het einde van het seizoen, was het een megafrustratie dat het technisch niet klopte. Op de WK allround voelde ik me ook supergoed, maar toen verknalde ik het op de 500 meter. Ik wil het beter doen, ik ben zo gedreven."