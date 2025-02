Ajax zet PSV op achterstand met zege op Heracles, debuut voor talenten Bounida en Steur

Met een hard schot van Suf Podgoreanu bleef ook Heracles gevaarlijk en een misverstand tussen Klaassen en Remko Pasveer liep maar net goed af.

Een flitsende combinatie in het strafschopgebied via Steven Berghuis, Josip Sutalo en Bertrand Traoré eindigde vlak voor het doel, waar Brobbey alert was om zijn derde goal van het seizoen te maken (2-0). Daarmee was de wedstrijd eigenlijk gespeeld.

Freewheelen en feestjes

In de tweede helft was het freewheelen voor Ajax en bij vlagen was het leuk om te zien. Invaller Oliver Edvardsen, de vervanger van Godts, tikte een voorzet van Jorrel Hato heel subtiel over keeper Fabian de Keijzer in het doel (3-0).