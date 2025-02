Michelle Velzeboer stuit weer op Fontana, Santos-Griswold geeft 'kristallen bol' glans

Schrikken van valpartij

Op de 500 meter kreeg Xandra Velzeboer in haar kwartfinale een flinke schok te verduren, toen de Hongaarse Petra Jaszapati ver achter haar rug getorpedeerd werd door de vallende Kroatische Valentina Ascic.

De Hongaarse werd na enige tijd met in ieder geval een gestabiliseerde arm per brancard naar een medische post vervoerd. Na de herstart (de derde al, want de kwartfinale van Velzeboer werd ook voor het incident met Jaszapati al een keer teruggefloten) won Velzeboer alsnog haar rit. Haar tijd was logischerwijs echter niet geweldig en dat had invloed op de rest van het toernooi.