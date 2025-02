Met Slot nog in de dug-out wint Liverpool, United zakt naar vijftiende plaats

Koploper Liverpool heeft in de Premier League met pijn en moeite de punten in eigen huis gehouden tegen Wolverhampton Wanderers: 2-1. De 'Reds' brachten dankzij de zege de voorsprong op nummer twee Arsenal weer op zeven punten.

Zonder de niet fitte Cody Gakpo, maar met Ryan Gravenberch én trainer Arne Slot verscheen Liverpool aan de aftrap op Anfield. Slot is na zijn veelbesproken rode kaart van afgelopen woensdag na de derby tegen Everton nog in afwachting van de hoogte van zijn schorsing. De trainer kon daardoor zondag nog plaatsnemen in de dug-out van Liverpool.

Enthousiasme

De Wolves waren niet naar Liverpool gekomen om zich in te graven. De bezoekers liepen af en toe zelfs té enthousiast naar voren, wat tot twee tegentreffers leidde. De Colombiaanse aanvaller Luis Díaz rommelde na een kwartier bij een uitbraak de 1-0 binnen voor Liverpool.

Díaz werd twintig minuten later bij een snelle counter gevloerd door Wolves-doelman José Sá en Mohamed Salah benutte de strafschop voor Liverpool: 2-0.

Invaller Marshall Munetsi had vlak na rust de 2-1 op zijn schoen namens de bezoekers, maar Liverpool-doelman Alisson was de Zimbabwaanse debutant de baas.