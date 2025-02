Tientallen doden door ingestorte mijn in Mali

In Mali zijn meer dan veertig mensen omgekomen toen een illegale goudmijn instortte. De slachtoffers zijn voornamelijk vrouwen.

Ze waren in een verlaten open mijn geklommen om naar goud te zoeken toen de aarde begon te schuiven en instortte, zegt een vakbondsleider voor mijnwerkers tegen persbureau Reuters.

Over het dodental lopen de berichten uiteen van 42 tot 48. Volgens de lokale politie is onder de doden een vrouw die haar baby op haar rug droeg.

Mali is een van de grootste goudproducenten ter wereld. Doordat veel mijnwerkers niet veilig te werk gaan en de mijnbouw in het West-Afrikaanse land niet goed geregeld is, gebeuren regelmatig ongelukken.

Eind januari kwamen in Mali tien mijnwerkers om het leven toen een mijntunnel volliep met water.