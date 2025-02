Europa siddert na 'elektroshock' Trump, spoedtop op 'cruciaal moment'

Honderden miljarden extra zijn nodig voor de Europese defensie. Ook komt de Europese Commissie in maart met voorstellen om veel meer gezamenlijk te doen. Von der Leyen riep daarnaast op tot gesprekken over een 'versnelde' toetreding van Oekraïne tot de EU.

Maar in Brussel is ook vertwijfeling over de boodschappen uit Washington. Woensdag leek het erop dat Trump in zijn telefoontje aan Poetin alle onderhandelingspunten voor Oekraïne al had weggegeven. Maar een paar dagen later zei vicepresident Vance dat als Rusland niet zou meewerken het land mogelijk kan rekenen op harde tegenreacties uit Washington. Zelfs militaire middelen sloot hij niet uit.

Na zijn toespraak op de internationale veiligheidsconferentie in München, zei de Oekraïense president Zelensky in een interview dat Trump en Poetin niet kunnen onderhandelen over de toekomst van Oekraïne zonder hem: