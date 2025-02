Twente maakt einde aan zegereeks RKC, hoogstandje Lammers bij 1-0

FC Twente heeft de midweekse thuiszege op het Noorse FK Bodø/Glimt (2-1) een goed vervolg gegeven in de eredivisie. De Tukkers wonnen in Enschede met 2-0 van het in vorm verkerende RKC Waalwijk.

RKC had tot het bezoek aan Enschede de smaak te pakken gehad in de eredivisie, met zeges op Willem II (2-0), Almere City (1-4) en NAC Breda (5-0). Maar zondagmiddag bleek Twente, dat in de eredivisie drie keer op een rij niet had gewonnen, een maatje te groot.

FC Twente gaf direct vol gas, was fel in de duels en creëerde de nodige kansen. Bas Kuipers, Sayfallah Ltaief en Sem Steijn hadden geen succes.

Sam Lammers zette Twente met een hoogstandje na 28 minuten op 1-0. De aanvaller kreeg de bal van Bart van Rooij, kapte zijn directe tegenstander uit en wipte de bal vervolgens handig in de verre hoek.