PEC en Heerenveen schieten weinig op met puntendeling in armetierige wedstrijd

Marcus Linday kon daarna Heerenveen van dichtbij op gelijke hoogte zetten, maar keeper Jasper Schendelaar kwam goed uit zijn doel.

En dus moest trainer Van Persie wat forceren. Hij bracht meteen na rust Eser Gürbüz. De 17-jarige aanvaller scoorde in zijn eerste twee competitieduels al twee keer. Hij is pas de vijfde speler in de geschiedenis van de eredivisie die dat voor elkaar kreeg. En zijn voorgangers zijn niet de minsten: Willy van der Kuijlen, Johan Cruijff, Ronaldo en Jhon van Beukering.

Lefgozertje

En ja, hoor. Opnieuw was het lefgozertje belangrijk, ditmaal met een assist. In de zestien wipte hij de bal knap over een PEC-verdediger heen, waarna-ie plots klaar lag voor Alireza Jahanbakhsh. Die aarzelde niet en plaatste de bal in de verre hoek: 1-1.

Even later was Gürbüz nog dicht bij een doelpunt ook, toen zijn voorzet via een been van PEC bijna in het doel belandde.

Gürbüz bracht wat onbevangenheid, maar eigenlijk leek het in de tweede helft nauwelijks meer op voetbal, zo veel struikelpartijen en onnauwkeurige en vreemde passes in het niets vielen er te noteren.

Jahanbakhsh kopte vlak voor tijd nog in het zijnet, maar dit duel verdiende zogezegd geen winnaar - en dus bleef het bij 1-1.