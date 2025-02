Buitenspelgoal bij NEC-Almere: 'Had nooit goedgekeurd mogen worden'

"Deze goal had afgekeurd moeten worden", zegt trainer Rijsdijk. "We nemen het als grote jongens, het is niet anders en je kunt het niet terugdraaien. Maar het is superzuur dat je al weken aan de verkeerde kant zit bij VAR-momenten."

"Maar deze accepteren we, we hadden bij de 2-2 beter moeten verdedigen. Ik heb in ieder geval een ploeg gezien die NEC onder druk heeft gezet. Het publiek van NEC ging fluiten, en dat heeft vooral met mijn ploeg te maken. Ik ben heel trots dat we laten zien dat we overal punten kunnen pakken."

Over een mogelijke handsbal van Ouaissa bij de 1-0 van NEC wil Rijsdijk het niet hebben. "Het gaat echt om het buitenspelmoment, dat is bepalend."

Volgens Van de Graaf waren er ook geen duidelijke beelden dat Ouaissa hands maakte in aanloop zijn doelpunt.