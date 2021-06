Portugal scherpt maatregelen aan rond feestdagen • Recordaantal nieuwe besmettingen in Turkije

In Griekenland zijn de afgelopen dag 108 coronadoden geregistreerd, een record. In het land zijn nu 1527 vastgestelde overlijdens door corona. Er werden vandaag 2311 nieuwe besmettingen gemeld, wat het totaal in Griekenland op 90.121 brengt.

De druk op de ziekenhuizen is vooral in het noorden van het land sterk toegenomen. Als gevolg van het toegenomen aantal besmettingen staat ook de capaciteit van de intensive cares onder druk. In Thessaloniki, in het noorden van het land, zijn er veel meer besmettingen dan in de zuidelijk gelegen hoofdstad Athene.

In oktober leidde een nieuwe piek in het aantal besmettingen tot een tweede nationale lockdown, na de eerste in maart. Officieel loopt de huidige lockdown tot het einde van deze maand, maar de regering heeft al laten weten dat die waarschijnlijk wordt verlengd. "Het beëindigen van de lockdown per 1 december lijkt op dit moment niet realistisch", zei een regeringswoordvoerder bij de Griekse omroep ERT. Komende week zal er een besluit over worden genomen.

